Звезды из РФ возмутились заявлением США о победе над нацизмом
Российские звезды возмутились публикацией Белого дома, в которой победителями нацизма назвали только Великобританию и США.
Так, им не понравилось то, что администрация американского президента Дональда Трампа никак не упомянула роль, которую Советский Союз сыграл в исходе Второй мировой войны. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице Белого дома в Instagram.
"8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", – говорится в публикации Белого дома.
Первым обратил внимание на публикацию рэпер Тимати. Он призвал своих поклонников и коллег переходить на аккаунт Белого дома и оставлять свои комментарии.
"Все сделали вид, что этого не видели, но мы то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях", – написал Тимати.
Сам артист уже ответил на заявление администрации американского лидера.
"Красавцы. Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", –саркастично отметил он.
Свое недовольство выразила и певица Валерия.
"Позор вам! Ни одного слова о Советском Союзе. Таким способом вы переписываете историю", – написала она.
Актриса Наталья Рудова в свою очередь заявила, что лидеры США "могут писать все, что хотят – люди все равно будут помнить правду".
"Вы можете говорить все, что хотите. Но люди все равно будут помнить правду. Вечная память мертвым. СССР", – добавила артистка.
"Является ли это преднамеренным оскорблением 30 миллионов советских солдат, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы победить фашизм? И десятки миллионов, которые остались инвалидами, без отцов, матерей и детей? И как насчет советских ветеранов, которые все еще живы? Как они должны воспринимать вашу позицию?" – написала актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова.
"Вы можете изменить историю своей страны, врать своим людям. Но вам никогда не переписать мировую историю. Мы знаем правду и мы будем передавать ее из поколения в поколение", – заявила телеведущая Юлия Барановская.
Высказать свое мнение в комментариях к посту Белого дома решил и представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный.
"Американцы изобрели интернет. Спасибо вам за это! Интернет теперь дает вам возможность обманывать людей! За это спасибо вам никто не скажет! P.S. Над Рейхстагом развивался флаг СССР", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная актриса Ольга Сумская поздравила украинцев с Днем Победы на русском языке и нарвалась на критику.