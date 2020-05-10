Российские звезды возмутились публикацией Белого дома, в которой победителями нацизма назвали только Великобританию и США.

Так, им не понравилось то, что администрация американского президента Дональда Трампа никак не упомянула роль, которую Советский Союз сыграл в исходе Второй мировой войны. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице Белого дома в Instagram.

"8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", – говорится в публикации Белого дома.

Первым обратил внимание на публикацию рэпер Тимати. Он призвал своих поклонников и коллег переходить на аккаунт Белого дома и оставлять свои комментарии.

"Все сделали вид, что этого не видели, но мы то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях", – написал Тимати.

Тимати Фото: instagram/timatiofficial

Сам артист уже ответил на заявление администрации американского лидера.

"Красавцы. Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", –саркастично отметил он.

Свое недовольство выразила и певица Валерия.

Певица Валерия Фото: instagram/valeriya

"Позор вам! Ни одного слова о Советском Союзе. Таким способом вы переписываете историю", – написала она.

Актриса Наталья Рудова в свою очередь заявила, что лидеры США "могут писать все, что хотят – люди все равно будут помнить правду".

Наталья Рудова Фото: instagram/rudovanata

"Вы можете говорить все, что хотите. Но люди все равно будут помнить правду. Вечная память мертвым. СССР", – добавила артистка.

"Является ли это преднамеренным оскорблением 30 миллионов советских солдат, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы победить фашизм? И десятки миллионов, которые остались инвалидами, без отцов, матерей и детей? И как насчет советских ветеранов, которые все еще живы? Как они должны воспринимать вашу позицию?" – написала актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова.

Мария Кожевникова Фото: instagram/mkozhevnikova

"Вы можете изменить историю своей страны, врать своим людям. Но вам никогда не переписать мировую историю. Мы знаем правду и мы будем передавать ее из поколения в поколение", – заявила телеведущая Юлия Барановская.

Юлия Барановская Фото: instagram/baranovskaya_tv

Высказать свое мнение в комментариях к посту Белого дома решил и представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный.

Эдгард Запашный Фото: instagram/zapashny.ru

"Американцы изобрели интернет. Спасибо вам за это! Интернет теперь дает вам возможность обманывать людей! За это спасибо вам никто не скажет! P.S. Над Рейхстагом развивался флаг СССР", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная актриса Ольга Сумская поздравила украинцев с Днем Победы на русском языке и нарвалась на критику.