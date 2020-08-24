Звезды исполнили самые знаковые хиты независимой Украины. Видео

В День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Автором яркого шоу стал популярный артист MONATIK. Попурри песен Made in Ukraine, объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов. Знаковое для Украины выступление показали в прямом эфире (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, в центре украинской столицы выступили: MONATIK, Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Время и Стекло, Джамала, Руслана, Сергей Бабкин, The HARDKISS, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Верка Сердючка, группа "Антитела", Павел Зибров и другие. Также в шоу были задействованы хор и оркестр.

О том, как Украина празднует 29-ю годовщину независимости, читайте в материале OBOZREVATEL.

Звезды исполнили знаменитые украинские треки в центре Киева Скріншот (видео трансляции)

"Ко Дню независимости мы на "Звучит Production" сделали, на сегодняшний день, самое масштабное в нашей жизни попурри из песен Made In Ukraine. Это была сверх ответственная и в то же время интересная задача. Из 42 песен создать одну на 16 минут 54 секунды, которая пронесет сквозь года и вызовет огромное количество воспоминаний и эмоций", – рассказал MONATIK.

Также артист отметил, что помимо 29-й годовщины независимости Украны, для создания композиции был еще один повод – 50-летие одного из самых знаменитых украинских хитов "Червона рута".

MONATIK стал автором шоу Скріншот (видео трансляции)

"Мой мозг и внутренний мир максимально отторгал все происходящее, ведь до релиза оставалось меньше 3 недель. Для того, чтобы все создать и соединить вовремя, чтобы хор/оркестр и каждый уважаемый артист, принимающий участие в данной затее, успели спеть, сыграть, заучить, а главное, почувствовать себя в этом свободно, было слишком мало времени", – добавил певец и шоумен.

MONATIK отметил, что идея принадлежит украинскому продюсеру Сергею Перману. Также в создании композиции поучаствовали Антон Чилиби, Сергей Еременко, Сергей Могилевский и Иван Лопухов.

Звезды исполнили попурри из знаменитых украинских хитов Скріншот (видео трансляции)

"Но, как бы я не переживал, идея то была легендарной, поэтому изрядно загоревшись и просидев двое суток за фортепиано, таки удалось очень гармонично все соединить. Потрясающе легендарный состав творческих невероятно талантливых личностей – каждый со своим фирменным неповторимым стилем, который делает это произведение разнообразным, незабываемым и таким, которое пролетает – хочется слушать опять и опять",– подытожил мультиартист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости, официально открыв праздничные мероприятия в столице. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.

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