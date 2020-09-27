Звезды "Игры Престолов" Харингтон и Лесли впервые станут родителями

Известный британский актер Кит Харингтон, известный своего ролью в сериале "Игра Престолов" и его супруга Роуз Лесли, которая вместе с ним сыграла в киноленте, ожидают первенца.

О скором пополнении в звездной семье стало известно из недавней фотосессии для издания Make Magazine.

Первые кадры со съемки беременной Лесли опубликовала в Instagram редактор издания Урсула Лейк.

"Совершенно особая фотосессия женской команды, которая запечатлела Роуз в это замечательное время, когда она впервые готовится к материнству!" – подписала пост в фотоблоге Лейк.

Роуз Лесли забеременела первенцем. Instagram

Стоит отметить, что Харингтон и Лесли начали свои отношения на съемочной площадке сериала "Игра престолов". Звездная пара начала встречаться с 2013 года, не особо афишируя это в СМИ, а в сентябре 2017 года объявила о помолвке. В июне 2018 года пара сыграла свадьбу в Великобритании, на которую пригласили только ближайших родственников и друзей, включая коллег по сериалу. Церемония состоялась в Шотландии в замке XII века – Уордхилл в Абердиншире.

Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. OK! Magazine

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