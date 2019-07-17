Звезду "Улицы разбитых фонарей" экстренно госпитализировали

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Юрия Кузнецова ("Улица разбитых фонарей") из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщил "Пятый канал" в среду, 17 июля. Отмечается, что Кузнецова прооперировали. Артист чувствует себя удовлетворительно.

Юрий Кузнецову - 72 года. Он широко известен ролью начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела". Также он снимался в фильмах "Остров", "Царь", "Собачье сердце" и другие.

Кузнецов с коллегами по сериалу Кино-театр

Позже дочь Кузнецова Александра заявила, что с ее отцом все в норме. Он проходит плановый осмотр в клинике.

"Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так", — сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге скончалась российская актриса, звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Людмила Глухова.

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