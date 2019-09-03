Звезду "Сумерек" затравили из-за сексуальной ориентации

Американская актриса, звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт рассказала о травле в Голливуде из-за ее сексуальной ориентации.

В интервью Harpers Bazaar она призналась, что режиссеры требовали от нее скрывать бисексуальность ради карьеры, подкупая ее возможной ролью в киновселенной Marvel.

Кристен Стюарт затравили за ориентацию Кадр из фильма "Сумерки"

"Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel. Я не хочу работать с такими людьми", – призналась актриса.

Стюарт не уточнила, кто именно требовал от нее не афишировать сексуальную ориентацию. Тем не менее, сейчас известные бренды наоборот тянутся к ней, а кинорежиссеры хотят снимать фильмы о бисексуальности.

Кристен Стюарт instagram/kristenstewartx

Также Стюарт рассказала об отношениях с коллегой по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном.

"Когда мы с Робом были вместе, у нас не было никакого примера, на который можно было бы ориентироваться. У нас так много отняли, что, пытаясь контролировать эту, одну-единственную, сторону нашей жизни, мы договорились вообще никогда об этом не говорить. Никогда. Просто потому, что это касалось только нас", — отметила актриса.

Кристен Стюарт с короткой стрижкой instagram/kristenstewartx

Кристен Стюарт с девушкой instagram/kristenstewartx

Кристен Стюарт с девушкой Legion-Media

Кристен Стюарт целуется с девушкой Legion-Media

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году известный режиссер Руперт Сандерс назвал отношения с Кристен Стюарт ошибкой. Их роман разгорелся в 2012 году на съемках фильма "Белоснежка и охотник".

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