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29 ноября • обновлено в 10:43
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Звезду "Солдатов" жестоко избил Джимшит

7.6т
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Российского актера Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в Москве.

Как передает Telegram-канал Mash, на артиста напал его знакомый, 24-летний студент Джимшит Б. По словам 57-летнего Гришечкина, парню он помог с регистрацией в Москве.

Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин

Кино-театр.ру

Новости
В Польше избили известного украинского актера

Артист прибежал просить о помощи к соседям, которые и вызвали скорую. Задержать нападавшего не удалось, он успел скрыться с места преступления. Сейчас полиция проводит проверку.

Скорая, приехавшая на место, оказала актеру помощь. От поездки в больницу Гришечкин отказался.

Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин

24 СМИ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор". У 29-летнего Марка Коваля диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
там скоро вся страна будет "Джамшит" и "Равшан"...
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