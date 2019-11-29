Звезду "Солдатов" жестоко избил Джимшит

Российского актера Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в Москве.
Как передает Telegram-канал Mash, на артиста напал его знакомый, 24-летний студент Джимшит Б. По словам 57-летнего Гришечкина, парню он помог с регистрацией в Москве.
Вячеслав Гришечкин
Кино-театр.ру
Артист прибежал просить о помощи к соседям, которые и вызвали скорую. Задержать нападавшего не удалось, он успел скрыться с места преступления. Сейчас полиция проводит проверку.
Скорая, приехавшая на место, оказала актеру помощь. От поездки в больницу Гришечкин отказался.
Вячеслав Гришечкин
24 СМИ
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