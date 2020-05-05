Звезду сериала "Кухня" Лавыгина экстренно госпитализировали
39-летний российский актер Сергей Лавыгин, который более известный по роли повара Арсения Чуганина в популярном сериале "Кухня", был госпитализирован в Москве.
Об этом пишет Telegram-канал "112".
Так, сообщается, что артист упал около подъезда и сильно ударился головой. По предварительной информации, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Другие подробности на данный момент о состоянии Лавыгина не сообщаются.
Примечательно, что помимо сериала "Кухня", Сергей Лавыгин также снимался в таких лентах, как "СеняФедя", "Лед 2", "Самый лучший день", "Горько!"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 73-летнюю народную артистку России, известную актрису театра и кино Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали 1 мая с коронавирусом.