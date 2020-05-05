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5 мая • обновлено в 11:29
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Звезду сериала "Кухня" Лавыгина экстренно госпитализировали

6.6т
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39-летний российский актер Сергей Лавыгин, который более известный по роли повара Арсения Чуганина в популярном сериале "Кухня", был госпитализирован в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал "112".

Сергей Лавыгин в сериале "Кухня"

Сергей Лавыгин в сериале "Кухня"

kino-teatr.ru

Так, сообщается, что артист упал около подъезда и сильно ударился головой. По предварительной информации, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Другие подробности на данный момент о состоянии Лавыгина не сообщаются.

Сериал "Кухня"

Сериал "Кухня"

24smi.org

Примечательно, что помимо сериала "Кухня", Сергей Лавыгин также снимался в таких лентах, как "СеняФедя", "Лед 2", "Самый лучший день", "Горько!"

Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин

Instagram @sergeylavygin

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 73-летнюю народную артистку России, известную актрису театра и кино Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали 1 мая с коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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