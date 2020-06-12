Звезду сериала "Глухарь" избили: актриса Тарасова рассказала детали

Российская актриса Виктории Тарасова, известная по роли майора Ирины Зиминой в сериале "Глухарь", стала жертвой нападения в магазине.

Так, Тарасова рассказала, что ее избила посетительница супермаркета возле кассы из-за другой посетительницы. Поводом для этого якобы стали резиновые перчатки, которые Тарасова не взяла с собой, пишет "Собеседник".

Виктория Тарасова и Михаил Пореченков Uznayvse.ru

"Перед выходом из дома я всегда надеваю маску. А вот перчатками не пользуюсь, потому что не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно. В магазине передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо", – поделилась Тарасова.

Позже, по словам актрисы, агрессивная посетительница накинулась на нее с кулаками, когда та переложила ее товар поближе.

"Она стала меня бить по рукам и кричать: "Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!". Я попыталась остудить ее пыл, попросила успокоиться. Но разбушевавшуюся тетеньку было не остановить. Вы бы видели лицо кассира в тот момент! Все же думают, когда меня видят, что перед ними стоит Зимина из "Глухаря". Она преступников одной левой укладывает, а уж с обычной женщиной разберется в два счета! Но я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала", – добавила Тарасова.

Виктория Тарасова 24СМИ

Она пояснила, что не желала связываться с разъяренной женщиной и, по ее мнению, она проявила агрессию из-за всех ограничений по причине коронавируса.

"Я ей говорю: "А то, что вы меня трогаете своими руками, это нормально?". Неужели она думает, что товары в супермаркете никто не трогал, когда они лежали на полке. Это же психушка! Все же хочется пожелать, чтобы, несмотря на неспокойную ситуацию, мы сохраняли самообладание. Нужно оставаться людьми", – подытожила актриса.

Отметим, Виктории Тарасовой 48 лет. Актриса получила популярность в 2008 году, после выхода на экраны сериалов "Глухарь" и "Пятницкий". У нее есть 22-летний сын Даниил.

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