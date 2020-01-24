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24 января • обновлено в 18:44
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Звезду "Счастливы вместе" не впустили в Украину из-за Крыма

1.7т
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Российского актера Виктора Логинова, который известен ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", не впустили в Украину.

Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

Виктор Логинов (в первом ряду по центру)

Виктор Логинов (в первом ряду по центру)

Фото "Счастливы вместе"

Актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко. Но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ. Недавно актер выступал в Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину.

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Звезду "Счастливы вместе" не впустили в Украину из-за Крыма

При этом активисты готовят обращение к СБУ по поводу еще одного российского актера, чье имя пока не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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Харченко Александр
Харченко Александр
Уверен, ехало это чучело не по своей холопской воле, а по заданию фсб... Эта спецоперация кремля из той же серии, что и певичка на инвалидной коляске , которая пыталась просочиться в Украину на Евровидение...
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Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Не#yй шастать отребью без честі та совісті.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Shatoviy Valentina, Вы абсолютно правы... Лучше и не скажешь...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
страна стукачей и предателей
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