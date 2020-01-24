Звезду "Счастливы вместе" не впустили в Украину из-за Крыма

Российского актера Виктора Логинова, который известен ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", не впустили в Украину.
Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.
Виктор Логинов (в первом ряду по центру)
Фото "Счастливы вместе"
Актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко. Но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ. Недавно актер выступал в Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину.
При этом активисты готовят обращение к СБУ по поводу еще одного российского актера, чье имя пока не называют.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал