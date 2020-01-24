Звезду "Счастливы вместе" не впустили в Украину из-за Крыма

Российского актера Виктора Логинова, который известен ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", не впустили в Украину.

Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

Виктор Логинов (в первом ряду по центру) Фото "Счастливы вместе"

Актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко. Но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ. Недавно актер выступал в Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину.

При этом активисты готовят обращение к СБУ по поводу еще одного российского актера, чье имя пока не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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