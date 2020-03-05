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5 марта • обновлено в 15:15
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Звезду российских сериалов обвинили в побоях и изнасиловании домработницы

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Звезду сериала "Ничто не случается дважды" Константина Самоукова обвинили в жестоком обращении, побоях и сексуальных домогательствах.

Его домработница Валентина Артемьева рассказала, что актер неоднократно оскорблял ее, пишет "Рамблер".

Звезду российских сериалов обвинили в побоях и изнасиловании домработницы

Константин Самоуков

"Первые две недели все было гладко, а потом начались придирки по мелочам: то кофе не так я подала, то полы не так помыла, то туфли не так поставила в ряд", — вспомнила девушка.

Она добавила, что мужчина оскорблял ее.

"Пришел Константин, швырнул меня об стену, стал обзывать мразью, которая обсуждает хозяев у них за спиной", — вспомнила одну из стычек с актером домработница.
Звезду российских сериалов обвинили в побоях и изнасиловании домработницы

Константин Самоуков

Также Артемьева отметила, что ее обвиняли в краже пылесоса и разговорах по международной связи по телефону.

"Я позволила сделать замечание, что он не трезв, начался скандал. Затем он начал гоняться за мной по квартире. Когда ему удалось загнать меня в угол, он начал задирать мою юбку и пытался меня раздеть", — заявила героиня.
Звезду российских сериалов обвинили в побоях и изнасиловании домработницы

Константин Самоуков

Она добавила, что актер схватил утюг и угрожал прижечь лицо.

"Я хочу, чтобы этот человек выплатил мне деньги за два месяца 90 тысяч рублей", — отметила Валентина.

Самоуков признался, что оскорблял домработницу. Однако остальные обвинения он опроверг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница шоу "Холостяк", 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле из-за своего участия в проекте.

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Автор
Мария Дидык
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