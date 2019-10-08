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8 октября • обновлено в 13:29
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"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным

6.2т Читать материал на украинском

Российского актера украинского происхождения, известного по роли Кузи в популярном ситкоме "Универ" Виталия Гогунского разгромили в сети за слащавый пост, посвященный президенту РФ Владимиру Путину.

Так, он опубликовал его на личной странице в Instagtram. Отметим, что в публикации артист поздравил главу Кремля с днем рождения.

"Поздравляю президента России с днем рождения! Благодарю за то, что в нашей стране есть возможность духовного развития. Пусть не все просто, но какой путь был легким? Сегодня, как и всегда по истории в начале века, наступает в мире момент разногласий, что Михаил Горбачев называл — "плюрализмом мнений". Делать историю непросто. Желаю здоровья и мудрости на этом пути. А я в свою очередь постараюсь направлять энергию в правильном русле. А многие прописные истины — завещены нам еще нашими праотцами. И вряд ли стоит экспериментировать. В России свой уклад и свои правила", — написал Гогунский.

Виталий Гогунский и Владимир Путин

Виталий Гогунский и Владимир Путин

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Отметим, что поклонники актера бурно отреагировали на его публикацию. Многие написали, что разочарованы в Гогунском и отписываются от него. Также некоторые добавили, что Виталий "подлизнул Путину".

"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным
"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным
"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным
"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным
"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным
"Лизнул так лизнул": звезду "Универа" разгромили за унижение перед Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Многие российские звезды опубликовали слащавые посты с поздравлениями в социальных сетях.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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филипп филипыч
филипп филипыч
я прочитал и че там такого? обычная вода, так все поздравляют. вот статья из того же обоза: "''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео"))) видите один поздравил это значит лизнул а если петю поздравляют то это трогательно))) какая же ты все таки однобокая помойка
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zhukov vanya
zhukov vanya
филипп филипыч, Теперь и ты лизнул,причем двоим сразу. Поздравляю, можете открыть общество лизунов. Кстати Пете там тоже лизнул, но трогательно.
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