Звезду "Дом-2" зверски избили на вечеринке: опубликовано видео

23-летнюю звезду шоу "Дома-2" и певицу Марго Овсянникову жестоко избили на корпоративе во время концерта.

Телесные увечья знаменитость получила от выпившей женщины, которая просто набросилась на нее, передает "СтарХит" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Марго Овсянникову избили на корпоративе

В частности, одна из посетительниц мероприятия подошла к сцене, приревновав Овсянникову к ее коллеге Jerry, накинулась на певицу и начала бить по голове сначала руками, а потом и ногами. Охрана и очевидцы еле оттащили пьяную фанатку. А звезду после избиения госпитализировали.

Женщина схватила Овсянникову за волосы instagram/mmmargaaret

"Мы не собираемся оставлять это просто так. Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет", – сказала продюсер Диана Бичарова.

Соответствующим происшествием заинтересовалась полиция. По данным издания, это не первая неприятная ситуация с участием Марго. Недавно она подверглась сексуальным домогательствам. Стилист хватал девушку за колени и зазывал "в нумера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Овсянникова опубликовала в сети полностью обнаженное фото рядом с новогодней елкой, прикрывшись ветками.

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