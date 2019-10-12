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12 октября • обновлено в 15:04
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Звезду "Дом-2" зверски избили на вечеринке: опубликовано видео

3.9т Читать материал на украинском

23-летнюю звезду шоу "Дома-2" и певицу Марго Овсянникову жестоко избили на корпоративе во время концерта.

Телесные увечья знаменитость получила от выпившей женщины, которая просто набросилась на нее, передает "СтарХит" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Марго Овсянникову избили на корпоративе

Марго Овсянникову избили на корпоративе

В частности, одна из посетительниц мероприятия подошла к сцене, приревновав Овсянникову к ее коллеге Jerry, накинулась на певицу и начала бить по голове сначала руками, а потом и ногами. Охрана и очевидцы еле оттащили пьяную фанатку. А звезду после избиения госпитализировали.

Женщина схватила Овсянникову за волосы

Женщина схватила Овсянникову за волосы

instagram/mmmargaaret

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"Мы не собираемся оставлять это просто так. Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет", – сказала продюсер Диана Бичарова.

Соответствующим происшествием заинтересовалась полиция. По данным издания, это не первая неприятная ситуация с участием Марго. Недавно она подверглась сексуальным домогательствам. Стилист хватал девушку за колени и зазывал "в нумера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Овсянникова опубликовала в сети полностью обнаженное фото рядом с новогодней елкой, прикрывшись ветками.

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Место
Россия
Теги
криминал шоу-бизнес скандалы
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Этих ""звезд"из дурдома-2 всем бы скопом на костре сжечь,тупые и позорные мрази как они, должны жить в гетто для толпоепов,вместе впрочем и со своими фанатами.
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70rus xxx
70rus xxx
Бабаев Бабай, одно из многих шоу,что сейчас развелось.Лично мне не мешают,так как просто не смотрю.
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