Звезду "Первых ласточек" Носыхину выгнали из школы и университета

Анна Михно Люди 07:29, 16.04.2020 Обновлено: 08:02, 16.04.2020

Украинская актриса и звезда сериала "Первые ласточки" на Новом канале Полина Носыхина призналась, что ее выгнали из школы и университета.

Об этом знаменитость рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Полина Носыхина
пресс-служба Нового канала

По словам актрисы, ей не удавалось совмещать съемки и учебу.

"В девятом классе меня отчислили из школы. Дело в том, что в восьмом и девятом классах я очень много снималась и из-за этого пропускала уроки. У меня еще и характер сложный. Если мне что-то говорят обидное, не могу промолчать в ответ. На 10-11 класс я перешла в другую школу. Туда, где работала моя бабушка. Там доучилась без проблем, мне удалось и продолжить работать, и заниматься в школе", говорит Полина.

Полина Носыхина
пресс-служба Нового канала

После школы Носыхина поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, однако окончить его не смогла:

"В университете у меня не получилось совмещать работу и учебу, поэтому меня выгнали даже из института. Но я не особо расстраиваюсь по этому поводу и поступать в Карпенко-Карого еще раз не собираюсь".

Полина Носыхина
пресс-служба Нового канала

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская актриса Лиза Василенко поделилась соблазнительными фото, на котором позировала в облегающих шортах.

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