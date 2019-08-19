Звезду "Моей прекрасной няни" обвинили в мошенничестве

Российского актера и продюсера Сергея Жигунова, известного по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", обвинили в мошенничестве.

Так, участники съемочного процесса сериала "Динозавр", продюсером которого выступил Жигунов, заявили о невыплатах гонораров и проблемах со съемками, сообщает Starhit.

"Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги. Исполнителям главных ролей он платит, эпизодникам — нет. Поэтому, что говорить про осветителей, гримеров", — рассказал актер Кирилл Захаров.

Кадр из сериала "Моя прекрасная Няня" Фото: homsk.com

Также, по словам издания, претензии к продюсеру высказал и режиссер сериала "Горюнов" Владимир Балкашинов. Он отметил, что не смог работать с Жигуновым и уволился.

"Столько грязи, непорядочности терпеть я больше не мог. Жигунов совсем перестал платить питерскому продакшену — они начали вкладывать в сериал свои деньги. Но Сережа взял и перенес проект в Москву, чтобы не платить питерским и дальше. Те подавали в суд на Жигунова, но у него же есть люди какие-то. В итоге суд проиграли", — объяснил Балкашинов.

Фото: russia.tv

Сериал "Горюнов" Фото: starhit.ru

Кроме того, в правовом поле конфликт с Жигуновым хочет разрешить компания "Синелекс", занимавшаяся сведением звука и монтажом сериала "Куба". Однако, по словам юриста Елены Поповой, представляющей интересы обманутых киноработников в суде, Жигунов пытается доказать банкротство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", в третий раз стала мамой.

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