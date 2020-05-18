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18 мая • обновлено в 12:00
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Звезду "Кухни" Марию Горбань затравили в сети после признания о коронавирусе

13.3т
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Российская актриса и звезда сериала "Кухня" Мария Горбань призналась, что она переболела коронавирусом, и столкнулась с критикой в сети.

В частности, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой держит в руках сертификат с подтверждением, что она вылечилась от COVID-19.

Мария Горбань

Мария Горбань

Instagram @gorban_masha

"Не хотела рассказывать, что мы всей семьей переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила все рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление легких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, кто не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, непонятно... Но главное, что сейчас все молодое поколение моей семьи здоровое", – написала Горбань.

Однако пользователей в сети возмутило признание актрисы. Некоторые вспомнили stories, которыми Горбань делилась в то время, когда она, по ее словам, была заражена коронавирусом.

"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе

Другие же написали, что не верят в то, что артистка болела.

"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе
"Когда успела переболеть?" Звезду "Кухни" затравили после признания о коронавирусе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Мария Горбань
Место
Россия
Тег
Новости России
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