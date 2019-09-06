Звезду "Кармелиты" обвинили в сексуальных домогательствах

61-летнего Николая Лекарева обвинили в сексуальных домогательствах. Так, Наталья Васильченко, которая работала в доме у его дочери, заявила, что между ней и актером были сексуальные отношения.

Сам артист отрицает это и говорит, что девушка его шантажировала. Об этом сообщает "СтарХит".

Дочь актера вызвала отца и домработницу на проверку на полиграфе.

"Наташа мне сказала, что у нее роман с моим отцом. Она показала мне фотографии интимного характера и сказала: "Я скоро стану твоей мачехой", - заявила девушка.

На снимках артист запечатлен в момент поцелуя с домработницей. Сам Лекарев отрицает любовную связь.

"Я приехал к дочери, но ее не было дома. Наталья попросила меня помочь разобраться с пультом от кондиционера. Попросила, пока работаю, послушать, как она поет и играет. Потом уговорила позаниматься с ней актерским мастерством — хотела стать великой актрисой. А когда делала со мной селфи, неожиданно ко мне прильнула", — оправдывался актер.

Звезда "Кармелиты" добавил, что подвергся нападкам со стороны Васильченко: мол, та пыталась его шантажировать и вымогала деньги.

"Когда я хотел уйти, вы разорвали на себе кофту и пытались кричать: "Насилуют!". Затем вы мне неоднократно звонили и говорили: "Если ты мне не будешь платить деньги, я расскажу твоей дочери об изнасиловании", — сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго. По их словам, мужчина склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера.

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