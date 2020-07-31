Звезду "Кармелиты" госпитализировали в Москве: что известно

Юля Ухина Люди 13:34, 31.07.2020 Обновлено: 13:43, 31.07.2020

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, актрисе стало плохо 30 июля. Повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.

Сейчас Екатерина Андреевна находится в больнице. Официально свое состояние она пока не комментировала.

Напомним, Жемчужная снялась в фильмах "Карнавал", "Королева Марго", "Кармелита" и "Цыганское счастье". В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали с резаными рваными ранами лица и ушибом головы.

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