Звезду 'Кармелиты' госпитализировали в Москве: что известно

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, актрисе стало плохо 30 июля. Повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.

Сейчас Екатерина Андреевна находится в больнице. Официально свое состояние она пока не комментировала.

Напомним, Жемчужная снялась в фильмах "Карнавал", "Королева Марго", "Кармелита" и "Цыганское счастье". В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали с резаными рваными ранами лица и ушибом головы.