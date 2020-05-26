Актера сериала "Интерны" обвинили в избиении и домогательствах

Бывшая сотрудница турфирмы Людмила Панькова заявила о домогательствах со стороны популярного российского актера Ивана Рыжикова. По ее словам, мужчина вел себя агрессивно и поднимал на нее руку.

Девушка требует с Рыжикова полтора миллиона рублей. Об инциденте она рассказала в эфире шоу "На самом деле".

Проза.ру

Однажды девушка осталась с Рыжиковым наедине и тот стал приставать к ней. Не добившись желаемого, мужчина жестоко избил ее.

"Он обзывал меня, ударил по лицу, душил, вырвал у меня клок волос и швырнул о стену. Я ревела часа два, но никого не звала на помощь — у меня был шок. Я не писала заявление в полицию и не снимала побои", — отметила Панькова.

vokrug.tv

Сам актер опроверг слова девушки.

"Это все ложь! У нас с ней были исключительно деловые отношения. Да, она накосячила с нашей турпутевкой. Но я человек отходчивый, прощаю ее. С первого дня знакомства Людмила стала проявлять внимание по отношению ко мне. Но она мне не нравилась. Никакой тирании с моей стороны не было — воспитание не позволяет мне так обходиться с женщинами", — подчеркнул 45-летний артист.

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