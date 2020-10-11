Звезду "Интернов" экстренно госпитализировали в Лондоне

Obozrevatel Люди 12:57, 11.10.2020 Обновлено: 13:07, 11.10.2020

Российского актера Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Борю Левина в сериале "Интерны", срочно госпитализировали в одну из больниц Лондона.

В Instagram-аккаунте артист рассказал, что он попал в больницу с сильной головной болью и пульсацией во всем теле.

Как признался Шаракоис, первые симптомы он почувствовал несколько недель назад, однако обратился к медикам только сейчас, поскольку подозревал у себя инсульт или инфаркт.

По словам артиста, он уже прошел обследование в больнице. Однако ему предстоит сдать еще несколько анализов.

"Предварительно, инсульта и инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки. Должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью. Успел посмотреть видео от невролога. Также теперь понимаю, что точно нужно сменить подушку, измерить уровень гемоглобина. Возможно, принимать железо", – рассказал Шаракоис.

К слову, Шаракоис покинул Россию в 2018 году из-за творческого кризиса. Теперь актер работает маляром на стройке в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шаракоис признался, что экономит на еде, чтобы прожить в Лондоне.

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