Звезду "Гарри Поттера" приняли за бездомного: забавная история

Британского актера Дэниела Рэдклиффа, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, приняли за бездомного в Нью-Йорке и предложили ему пять долларов на кофе.

Об этом звезда культового фильма рассказал в эфире шоу Грэма Нортона. Рэдклифф признался, что курьезный случай произошел, когда он ждал с собакой свою девушку, которая отправилась в магазин. Актер был одет неброско — на нем были худи с капюшоном и куртка.

Дэниел Рэдклифф Фото: instagram/daniel9340

"Пес замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: "Возьми себе кофе, друг", — рассказала Дэниел.

Дэниел Рэдклифф с собакой Фото: instagram/daniel9340

Кроме того, он в шутку добавил, что ему надо чаще бриться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор оконфузилась на красной дорожке фестиваля WWD Honors 2019. Так, она появилась на мероприятии с отросшим маникюром и в мятом платье.

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