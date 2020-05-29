Звезду "Физрука" обвиняли в двойном убийстве: актер раскрыл подробности

Российский актер и звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев признался, что однажды его обвиняли в двойном убийстве.

Об этом артист рассказал в передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Владимир Сычев uznayvse.ru

"В моей машине разбили стекло и выкрали оттуда документы. Я сообщил об этом в соответствующие органы. Примерно полгода спустя меня арестовали. Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушел от правосудия. Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту", – рассказал Сычев.

По словам актера, все обошлось благодаря свидетелю ДТП, который заявил, что Сычев не подходит под описание виновного.

Владимир Сычев sobesednik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Сычев случайно опозорился в сети. Так, он решил поздравить своего коллегу Бориса Грачевского с днем рождения и опубликовал скриншот с экрана своего компьютера. Оказалось, что, кроме совместной фотографии, на скриншоте отобразились вкладки в браузере артиста. На них можно было увидеть, что Сычев выбирал девушек, которые предоставляют сексуальные услуги.

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