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29 мая • обновлено в 16:09
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Звезду "Физрука" обвиняли в двойном убийстве: актер раскрыл подробности

4.4т
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Российский актер и звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев признался, что однажды его обвиняли в двойном убийстве.

Об этом артист рассказал в передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Владимир Сычев

Владимир Сычев

uznayvse.ru

"В моей машине разбили стекло и выкрали оттуда документы. Я сообщил об этом в соответствующие органы. Примерно полгода спустя меня арестовали. Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушел от правосудия. Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту", – рассказал Сычев.

По словам актера, все обошлось благодаря свидетелю ДТП, который заявил, что Сычев не подходит под описание виновного.

Владимир Сычев

Владимир Сычев

sobesednik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Сычев случайно опозорился в сети. Так, он решил поздравить своего коллегу Бориса Грачевского с днем рождения и опубликовал скриншот с экрана своего компьютера. Оказалось, что, кроме совместной фотографии, на скриншоте отобразились вкладки в браузере артиста. На них можно было увидеть, что Сычев выбирал девушек, которые предоставляют сексуальные услуги.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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