Звезду фильмов 'Темный рыцарь' и 'Пятый элемент' нашли мертвым в его квартире

В четверг, 10 декабря, афроамериканского актера Тома Листера-младшего, который сыграл в известных фильмах "Темный рыцарь" и "Пятый элемент", нашли мертвым в собственной квартире. Знаменитости было 62 года. Вероятно, он умер по естественным причинам.

Близкие рассказали правоохранителям, что актер перестал выходить на связь еще со среды. Об этом сообщает издание TMZ.

Так, полицейские проникли в жилье Листера-младшего и обнаружили его тело. По предварительной информации, он скончался по естественным причинам.

Стоит отметить, что Том Листер-младший снялся в популярных клипах "Сантерия", "Remember the Time" и других. Кроме того, актер появился в роли президента Линдберга в фильме "Пятый элемент" и сыграл роль авторитета среди заключенных на пароме в "Темном рыцаре".

Также мужчина недолгое время занимался рестлингом и несколько раз виделся с Халком Хоганом.

Напомним, фильм "Темный рыцарь" – это боевик с элементами неонуара режиссера Кристофера Нолана. Вторая часть новой трилогии о Бэтмене.

Кинолента "Пятый элемент" – фантастический боевик с элементами комедии, снятый режиссером Люком Бессоном в 1996 году.

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