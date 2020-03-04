Звезду "Девчат" Макарову экстренно госпитализировали: подробности

Знаменитую советскую и российскую актрису Инну Макарову экстренно госпитализировали в Москве.

Как сообщает Starhit, 93-летней артистке внезапно стало плохо и близкие сразу же вызвали скорую помощь. Сейчас состояние Макаровой оценивается как тяжелое. При этом ее точный диагноз не разглашается.

Инна Макарова Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

К слову, ранее Макарова страдала из-за приступов астмы. Актриса столкнулась с болезнью еще в молодости, но бороться с ней начала лишь несколько лет назад. В результате интенсивного лечения число приступов удалось заметно сократить.

Инна Макарова Фото: 24smi.org

Инна Макарова известна по ролям в фильмах "Девчата", "Молодая гвардия", "Дорогой мой человек", "Высота", "Женитьба Бальзаминова" и других. В 2000-х актриса пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.

Инна Макарова Фото: kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был госпитализирован заслуженный артист России Юрий Кузнецов ("Улица разбитых фонарей") из-за проблем с сердцем.

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