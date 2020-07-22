Звезду 'Что? Где? Когда?' обвинили в домогательствах к несовершеннолетним: подробности скандала

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский неоднократно приставал к ней, когда ей было 15 лет.

Об этом она подробно написала в личном Twitter-аккаунте. По словам девушки, Скипский был ее учителем по географии, тренировал команду по "Что? Где? Когда?" и приглашал ее в кафе после уроков пить кофе. Она отметила, что была уверена, что они дружат, пока в марте 2010 года мужчина не попытался ее поцеловать.

"В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла. С этого момента пить кофе мы больше не ходили, на уроках я ему в основном хамила", – вспомнила Аренина.

Екатерина Аренина обвинила Михаила Скипского в сексуальных домогательствах

Позже случился еще один подобный эпизод, когда девушка была с одноклассницей в баре уже после окончания 10 класса. В тот раз Скипский начал распускать руки и настойчиво приглашал обеих к себе домой.

"Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда. После этого ничего такого в школе больше не было", – рассказала журналистка.

Twitter-аккаунт Екатерины Арениной

Она призналась, что через какое-то время все же переспала со Скипским, правда на тот момент ей было 18 лет, а Михаил уже не был ее преподавателем. Девушка была расстроена после расставания с первой любовью, и во время заграничной поездки встретилась с бывшим учителем, и он позвал ее к себе в номер отеля, на что она согласилась "в каком-то порыве ненависти к себе". Екатерина отметила, что ей за это "очень стыдно".

Twitter-аккаунт Екатерины Арениной

В ответ ей стали писать другие девушки, которые, по их словам, тоже подверглись домогательствам со стороны знатока. Одна из них рассказала, что, когда ей было 14 лет, "он лез целоваться, его руки оказывались под ее бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать". Еще одна девушка выложила скрин своей переписки со Скипским, в которой он шутил про ее грудь, а также напрашивался в гости, когда "малолетней сестры не будем дома".

Сразу несколько девушек обвинили Скипского в домогательствах (Twitter-аккаунт Екатерины Арениной)

Сразу несколько девушек обвинили Скипского в домогательствах (Twitter-аккаунт Екатерины Арениной)

Сразу несколько девушек обвинили Скипского в домогательствах (Twitter-аккаунт Екатерины Арениной)

Позже актер и генпродюсер телекомпании "Игра ТВ" Андрей Козлов отреагировал на обвинения в адрес Михаила Скипского в сексуальных домогательствах.

Андрей Козлов отреагировал на обвинения в адрес Скипского в домогательствах (фото – Telegram-канал Подъем)

"Это было 10 с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила? Я не могу это комментировать. Как я могу комментировать события десятилетней давности?" – заявил он. К слову, сам Скипский от комментариев отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 19-летняя девушка из Киева заявила, что лидер поп-панк-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледний (настоящее имя Кирилл Тимошенко) домогался ее, когда ей было 17 лет.