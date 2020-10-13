Звезду 90-х Владимирскую срочно госпитализировали из-за коронавируса

Звезда 90-х, исполнительница хита "Мальчик мой" Светлана Владимирская попала в одну из больниц Красноярска (Россия) с двусторонним воспалением легких. Болезнь была вызвана коронавирусом.

О госпитализации 51-летней певицы стало известно изданию "КП-Красноярск" из собственных источников. По словам инсайдеров, артистку доставили в больницу санавиацией, до этого она лежала в другом медицинском учреждении.

Пока не сообщается, в каком состоянии находится Владимирская. Напомним, артистка стала популярной после выхода песни "Мальчик мой" в начале 90-х годов. Она даже записала альбом, а потом внезапно исчезла.

Владимирская в молодости. showbizzz.net

На данный момент певица живет в селе Петропавловка, которое находится в 150 километрах от Красноярска. У нее есть три дочери от продюсера Марка Великого и 19-летний сын от художника Евгения Корнильцева-Бистринского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан признался, что перенес коронавирус еще во время начала пандемии. Он не рассказывал о своей болезни, опасаясь, что это может сказаться на его бизнесе.