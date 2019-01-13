Звездный отрыв: Пугачева произвела фуррор на вечере Николаева

На российском шоу "Сегодня вечером", которое было посвящено 40-ка летию творчества Игоря Николаева, главной звездой стала певица Алла Пугачева.

Как сообщает "Узнай все", большинство своих лучших песен композитор написал для Пугачевой, что сделало вечер посвященным ей. Ведущим мероприятия был муж Примадонны - Максим Галкин.

Также на передаче вспомнили многие случаи из музыкальной жизни Пугачевой, Николаева и других звезд этой компании середины-конца 80-х.

"Конечно, одним из главных достижений Николаева как песенника можно считать лучшие хиты Пугачевой — начиная с любовных баллад "Паромщик" и "Айсберг" и заканчивая мощным высказыванием на тему экологии и пацифизма "Расскажите, птицы". Несколько недель назад Николаев опубликовал видео, на котором Алла Борисовна плачет, слушая эту песню. В студии Максим Галкин припомнил этот момент, а Примадонна объяснила, что это такая великая и пронзительная песня, что она не могла сдержаться", - пишет издание.

Отмечается, что создатели шоу связались с японской певицей, которая 30 лет назад пригласила Пугачеву и Николаева на гастроли, и на концерте в Токио вместе с ними вышла на сцену.

Алегрова, Пугачева и Леонтьев скриншот

Леонтьев и Пугачева скриншот

По ее словам, Алла после концерта во время застолья в ресторане много и очень быстро пила, так что ей не успевали подливать. Певица заявила, что Пугачева будто бы отнимала рюмки у соседей. Примадонна на это ответила, что то была не водка, а совсем некрепкое сакэ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева рассказала о том, как ее обвинили в воровстве песни Валерия Леонтьева.

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