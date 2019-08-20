Звезде "Ворониных" экстренно вызвали скорую на съемки: что случилось

Звезде популярного российского сериала "Воронины" Екатерине Волковой экстренно вызвали скорую помощь во время съемок.

По данным издания "7Дней", это случилось во время работы над новым сезоном шоу в Сочи, где ей стало плохо из-за жары.

Уточняется, что автомобиль, в котором гримировали артистку, нагрелся. Она пошла к морю, чтобы окунуть ноги, так как плохо себя почувствовала, и на время пришла в себя. Однако после двух часов съемок и переезда на другую площадку актриса стала чувствовать себя хуже.

Екатерине Волковой стало плохо на съемках fine-femina.com.ua

"Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная. Ладно, загримировались, но почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде стало легче. Дальше 2 часа на солнце, съемка и переезд. На переезде сильно укачало. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем — рвота, кое-что ещё", — призналась Екатерина.

В результате актрисе вызвали медиков, которые пытались ее откачать, хотя съемки тем временем продолжались.

Звезде "Ворониных" вызвали скорую на съемки КП

"Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Слава богу, удалось выкарабкаться. Мне еще очень не хорошо. По симптомам, похоже, началось всё с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания. Берегите себя", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Екатерина Волкова призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством.

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