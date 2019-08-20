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Звезде "Ворониных" экстренно вызвали скорую на съемки: что случилось

1.2т Читать материал на украинском

Звезде популярного российского сериала "Воронины" Екатерине Волковой экстренно вызвали скорую помощь во время съемок.

По данным издания "7Дней", это случилось во время работы над новым сезоном шоу в Сочи, где ей стало плохо из-за жары.

Уточняется, что автомобиль, в котором гримировали артистку, нагрелся. Она пошла к морю, чтобы окунуть ноги, так как плохо себя почувствовала, и на время пришла в себя. Однако после двух часов съемок и переезда на другую площадку актриса стала чувствовать себя хуже.

Екатерине Волковой стало плохо на съемках

Екатерине Волковой стало плохо на съемках

fine-femina.com.ua

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"Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная. Ладно, загримировались, но почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде стало легче. Дальше 2 часа на солнце, съемка и переезд. На переезде сильно укачало. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем — рвота, кое-что ещё", — призналась Екатерина.

В результате актрисе вызвали медиков, которые пытались ее откачать, хотя съемки тем временем продолжались.

Звезде "Ворониных" вызвали скорую на съемки

Звезде "Ворониных" вызвали скорую на съемки

КП

"Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Слава богу, удалось выкарабкаться. Мне еще очень не хорошо. По симптомам, похоже, началось всё с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания. Берегите себя", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Екатерина Волкова призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством.

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Место
Россия Сочи
Теги
сериал скорая помощь
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