Звезде 'Ворониных' – 45: как изменилась актриса

Российская актриса, звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина 14 июля празднует свой день рождения. Знаменитости исполняется 45 лет.

Славу актрисе принесли сериалы "Не родись красивой", где она сыграла одну из сотрудниц фирмы "Зима-лето" Татьяну Пончеву, и "Воронины" (роль Насти, жены Леонида) OBOZREVATEL предлагает узнать, как Куварзина выглядит сейчас и чем занимается.

Юлия Куварзина родилась и выросла в Москве (Россия). В 1998 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова), в том же году была принята в состав труппы Театра на Таганке, где работает и сейчас.

Юлия Куварзина в детстве Instagram @ykuvarzina_official

В родном Театре на Таганке Куварзина встретила будущего мужа Алексея Аптовцева – актера, который известный ролью капитана Давыдова в сериале "Кремлевские курсанты". Романтические отношения начались не сразу, так как он был женат. Впоследствии пара рассталась. Только через полгода Аптовцев признался Юлии в чувствах.

Влюбленные встречались несколько лет, и артистка забеременела. В возрасте 32 лет Юлия вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в марте 2008 года, а уже через 2 месяца родилась дочь, которую назвали Елизаветой.

Куварзина и Аптовцев Штуки-дубинами

В 2019 году во время интервью в программе "Вечернее шоу" Куварзина призналась, что скрывала развод с Алексеем Аптовцевим 6 лет. Разошлись супруги без скандалов. Они остались в дружеских отношениях, чтобы не травмировать дочь, с которой отец пытается видеться регулярно.

Куварзина с дочерью Instagram @ykuvarzina_official

В 2017 году актриса сбросила около 20 кг. Похудеть она смогла благодаря фитнесу и правильному питанию. Куварзина отказалась от мучного, сладкого, жареного и даже от соли. И результат был заметен сразу.

Юлия Куварзина похудела на 20 килограмм Uznayvse.ru

Знаменитость регулярно появляется на телеэкране. Однако в 2020 году во время карантина Юлия осталась без работы, как и многие другие звезды. Куварзина призналась, что ей пришлось столкнуться с финансовыми проблемами. Единственный источник дохода для нее – это выплаты из государственного театра.

Куварзина на сцене театра Instagram @ykuvarzina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, звезде сериала "Воронины" Екатерине Волковой экстренно вызвали скорую помощь во время съемок, потому что ей стало плохо из-за жары.