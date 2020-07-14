Звезде сериала "Универ" – 42: как изменился и постарел знаменитый "Кузя"

Во вторник, 14 июля свой день рождения отмечает российский актер украинского происхождения, известный по роли Кузи в популярном ситкоме "Универ" Виталий Гогунский.

Артисту исполнилось 42 год. Несмотря на то, что в настоящее время Гогунский не особо часто появляется в рейтинговых проектах, он активно продолжает строить актерскую карьеру, а также профессионально занимается музыкой (певец, композитор).

Но все же у большинства поклонников он ассоциируется с персонажем Кузей – студентом Эдуардом Кузьминым из сериала "Универ". Он начал участвовать в проекте в 2008 году, в 2013 прекратил сотрудничество. OBOZREVATEL предлагает узнать, как с тех пор изменился актер.

Insragram Виталия Гогунского

Виталий Гогунский родился в 1978 году в Кременчуге, Полтавская область, Украина. Детство провел в Полтаве, после окончания школы уехал в Одессу, где учился в политехническом университете.

Виталий Гогунский в юности Insragram Виталия Гогунского

Виталий Гогунский сейчас Insragram Виталия Гогунского

В начале 2000-х работал на региональном телеканале ведущим, после чего Гогунского пригласили телеведущим в Москву на телеканал "Россия".

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский 24СМИ

В 2004 году дебютировал как актер кино, сыграв роль в комедии "Прощайте, доктор Фрейд!". В 2006 году вышел фильм "Человек безвозвратный", где Виталий исполнил одну из главных ролей.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) Cosmopolitan

Виталий Гогунский в 2019 году Insragram Виталия Гогунского

С 2008—2011 годы снимался в популярном сериале "Универ" в роли Кузи, которая принесла ему большую популярность. Потом снялся в продолжении, в "Универ. Новая общага" (2011—2013), в 2013 году Виталий покинул проект. 3 июня 2013 года на телеэкраны вышел сериал "СашаТаня", где Виталий также снялся в нескольких сериях.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский Insragram Виталия Гогунского

Сейчас он активно занимается музыкальной карьерой. Виталий женат, воспитывает дочку Милану.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский в 2019 году Insragram Виталия Гогунского

Виталий Гогунский с супругой Hello!

Виталий Гогунский Hello!

Виталий Гогунский с женой Cosmopolitan

Виталий Гогунский с семьей Insragram Виталия Гогунского

Виталий Гогунский сейчас Insragram Виталия Гогунского

Гогунский с дочкой Insragram Виталия Гогунского

Свежее видео Гогунского Insragram Виталия Гогунского

Как писал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.