Звезде сериала "Универ" – 41: как изменился и постарел знаменитый "Кузя"

В воскресенье, 14 июля свой день рождения отмечает российский актер украинского происхождения, известный по роли Кузи в популярном ситкоме "Универ" Виталий Гогунский.

Артисту исполнился 41 год. Несмотря на то, что в настоящее время Гогунский не особо часто появляется в рейтинговых проектах, он активно продолжает строить актерскую карьеру, а также профессионально занимается музыкой (певец, композитор).

Но все же у большинства поклонников он ассоциируется с персонажем Кузей – студентом Эдуардом Кузьминым из сериала "Универ". Он начал участвовать в проекте в 2008 году, в 2013 прекратил сотрудничество. OBOZREVATEL предлагает узнать, как с тех пор изменился актер.

Виталий Гогунский в роли Кузи (сериал "Универ") Hochu

Виталий Гогунский родился в 1978 году в Кременчуге, Полтавская область, Украина. Детство провел в Полтаве, после окончания школы уехал в Одессу, где учился в политехническом университете.

Виталий Гогунский в юности Соцсети

Виталий Гогунский сейчас Insragram @gogunskv

В начале 2000-х работал на региональном телеканале ведущим, после чего Гогунского пригласили телеведущим в Москву на телеканал "Россия".

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский 24СМИ

В 2004 году дебютировал как актер кино, сыграв роль в комедии "Прощайте, доктор Фрейд!". В 2006 году вышел фильм "Человек безвозвратный", где Виталий исполнил одну из главных ролей.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) Cosmopolitan

Виталий Гогунский в 2019 году Insragram @gogunskv

С 2008—2011 годы снимался в популярном сериале "Универ" в роли Кузи, которая принесла ему большую популярность. Потом снялся в продолжении, в "Универ. Новая общага" (2011—2013), в 2013 году Виталий покинул проект. 3 июня 2013 года на телеэкраны вышел сериал "СашаТаня", где Виталий также снялся в нескольких сериях.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский Insragram @gogunskv

Сейчас он активно занимается музыкальной карьерой. Виталий женат, воспитывает дочку Милану.

Виталий Гогунский в сериале "Универ" (Кузя) TopNews

Виталий Гогунский в 2019 году Insragram @gogunskv

Виталий Гогунский с супругой Hello!

Виталий Гогунский Hello!

Виталий Гогунский с женой Cosmopolitan

Виталий Гогунский с семьей Insragram @gogunskv

Виталий Гогунский сейчас Insragram @gogunskv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская сверкнула голой грудью в соблазнительном платье, чем вызвала ажиотаж в сети.

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