Звезде сериала "Сваты" разрешили въезд в Украину: подробности

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" студии "Квартал 95" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Об этом говорится на официальном сайте суда в Facebook. "В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление", — говориться в сообщении.

Федор Добронравов Фото: vistanews.ru

Противоправными также были признаны действия СБУ, которая обратилась в Минкульт с требованием внести Добронравова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Данный указ ведомства, по решению суда, был отменен, как и приказ Госагентства по вопросам кино о запрете показа фильмов с его участием.

Федор Добронравов Фото: kino.ru

Также студия "Квартал 95" на официальной странице в Instagram отреагировала на отмену запрета на сериал "Сваты".

"Друзья, у нас невероятные новости. Окружной административный суд Киева отменил запрет на сериал "Сваты". Спасибо всем, кто поддерживал нас и своих любимых героев", — говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая 2018 года в Окружном административном суде города Киева состоялось первое судебное заседание, в котором рассматривалось дело запрещенного в Украине сериала "Сваты".

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