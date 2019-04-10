Звезде сериала ''Кухня'' - 40: лучшие эротические фото актрисы

В среду, 10 апреля, российская актриса Елена Подкаминская, звезда сериала "Кухня", отмечает свой 40 день рождения.

За годы карьеры актриса запомнилась зрителю не только ролями в кино, но и привлекательной внешностью. Эффектную шатенку не раз приглашали сняться в смелых фотосессиях и украсить страницы мужского глянца. OBOZREVATEL собрал самые пикантные фото Подкаминской.

Как рассказывала в своих интервью артистка, с самого детства она притягивала внимание противоположного пола. Была общительной, открытой и эмоциональной. Школьники влюблялись в будущую актрису один за другим.

"Помню, как-то на школьном вечере сразу два мальчика пригласили меня на танец. И потом задиристо стали выяснять отношения, кто же все-таки будет со мной танцевать", - рассказывала Подкаминская.

В 2001 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, с 2000-го уже играла в труппе Театра Сатиры. В 2012 году высокую оценку критиков заслужила роль подкаминской в пьесе "Средства от наследства", где она играет вместе со звездой "Сватов" Федором Добронравовым.

Буквально сразу после окончания ВУЗа Подкаминская стала играть в сериалах и полнометражных фильмах. Дебютировала в кино с роли Урсулы Борн в фильме "Неудача Пуаро", затем снялась в целом ряде других проектов "Адъютанты любви", "Сиделка", "Ночные сестры", "Дважды в одну реку", "О чем говорят мужчины" и других.

Однако широкую популярность актрисе принес именно ситком "Кухня", в котором она сыграла Виктория Гончарову.

"Мне дорого, что люди, узнав меня через "Кухню", приходят потом на мои спектакли, чтобы познакомиться ближе. Это новая для меня тема - связь с телезрителями, которая появилась в последнее время. И откровенно скажу - я потрясена... Популярность пришла ко мне вовремя, в правильном возрасте. Меня это не расслабляет, не сносит голову. Зрительская любовь и симпатия просто насыщают меня добром и теплом", - заметила однажды актриса.

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