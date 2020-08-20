Звезде Reflex пригрозили убийством: певица обратилась в полицию

Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угрозы убийством.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, недавно артистке и ее мужу Вячеславу Тюрину стали поступать электронные письма странного содержания. Тексты содержат следующие угрозы: "Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон" и другие.

Вячеслав Тюрин и Ирина Нельсон (Instagram Ирины Нельсон)

Неизвестные требуют от певицы и ее супруга 850 тысяч рублей. В противном случае их якобы "отправят в рай". Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин обратились в полицию. Адвокат пары Вадим Лялин считает, что по ту сторону экрана сидит какой-то "неадекватный человек".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Виктория Тарасова, известная по роли майора Ирины Зиминой в сериале "Глухарь", стала жертвой нападения в магазине.

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