Солистке REFLEX – 48: куда исчезла Ирина Нельсон и как она изменилась

Российская певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон 19 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 48 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем сейчас занимается артистка и как она выглядит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон (настоящее имя – Ирина Тюрина) родилась 19 апреля 1972 года в Барабинске Новосибирской области России. Музыкой занималась с детства, по специальности она – преподаватель фортепиано.

Свою карьеру Нельсон начинала в составе новосибирского джазового оркестра. Первую славу она получила как певица Диана, под этим псевдонимом певица выступала в 1992–1999 годах.

В 1999 году Нельсон основала новую группу REFLEX, в которой стала ведущей солисткой.

В 2007 году покинула коллектив и в дальнейшем выступала сольно, с 2012 года совмещает сольную карьеру с работой в коллективе в качестве основной солистки как "Ирина Нельсон и группа REFLEX".

Ирина Нельсон и REFLEX Pinterest

Сейчас певица находится в отличной физической и музыкальной форме, регулярно дает концерты.

Также артистка не перестает удивлять поклонников своей красотой и молодой внешностью. В своем Instagram Нельсон часто делится яркими фотографиями.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Многих интересует, как звезда ухаживает за собой и сохраняет такие потрясающие лицо и фигуру.

Так, известно, что Ирина Нельсон придерживается вегетарианства. Она веган: ест только фрукты, овощи, бобовые и молоко.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Также солистка REFLEX занимается йогой и старается правильно ухаживать за собой.

Так, она использует израильскую косметику, очищающие средства с глиной и водорослями, тканевые маски, миндальное масло. Кремам для тела Нельсон предпочитает сауну с эфирными масла лайма и кедра.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

"В моей спальне, например, нет электронных приборов, не заношу туда даже мобильный телефон. Это священное место, не зря в гостиничных номерах в тумбочку кладут Библию. Помните, что последняя мысль сегодня – первая мысль завтра. Поэтому, засыпая, думаю только о хорошем", – говорит Ирина Нельсон.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

По признанию артиски, она пробовала мезотерапию и ботокс, но ни то, ни другое ей не пришлось по душе. По словам Ирины, мезотерапия – это "чудовищно больно", а с помощью ботокса она пыталась убрать морщины вокруг глаз.

"Морщинки исчезли, но вместе с ними ушла и живая мимика, а для артистки это ужасно. Cлава богу, сейчас этот "сковывающий" эффект прошел", – рассказывает Нельсон о своем опыте использования ботокса.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон Pinterest

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

"То, как я выгляжу, – результат моего долголетнего и постоянного труда, а вовсе не подарок природы... В 16 лет я была гадким утенком – сутулым подростком", – призналась как-то артистка в интервью.

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