Звезде "Рабыни Изауры" – 63: как изменилась Луселия Сантос за 40 лет

Известная бразильская актриса, звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос в среду, 20 мая, отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 63 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как актриса выглядит сейчас и чем занимается.

Луселия Сантос в сериале "Рабыня Изаура" Фото: stuki-druki.com

Луселия Сантос родилась 20 мая 1957 года в Санта-Терезинья (Бразилия). Она дебютировала в кино в 1975 году, снявшись в фильме "Паранойя". Однако по-настоящему известной актриса стала в 1976 году, после роли Изауры в популярном телесериале "Рабыня Изаура". К слову, это первая мыльная опера, вышедшая на телеэкраны в СССР.

Луселия Сантос в сериале "Рабыня Изаура" Фото: stuki-druki.com

Главные герои сериала "Рабыня Изаура" Фото: stuki-druki.com

В 1981 году она снялась в главной роли фильма "Луз дель Фуэго". В том же году появились на обложке бразильского журнала Playboy.

Луселия Сантос на обложке журнала Playboy Фото: picturehistory.livejournal.com

Позже успешными стали ее работы в телесериалах "Глупый Купидон", "Живая вода", "Война полов", "Сеньорита", "Кармен", "Бразильянки и бразильцы", "Дона Анжа" и другие.

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Начиная с 2000 года Сантос стала все реже сниматься в кино, сосредоточившись на работе в театре. Также сейчас Луселия дружит с кришнаитами и по воскресеньям посещает кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро, который считает своим самым любимым местом в городе.

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Актриса также поддерживает себя в отличной форме. Она не стесняется демонстрировать фигуру, выкладывая в своих соцсетях достаточно откровенные фото.

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселия Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

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