Звезде популярной рок-группы поставили страшный диагноз

У лидера популярной рок-группы Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла.

О страшном заболевании сообщили на официальной Facebook-странице музыкального коллектива, где сказано, что он начал лечение.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять – но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", – рассказал Мастейн.

Megadeth Facebook

Он пообещал, что группа вернется на сцену, а гастроли продолжатся при первой же возможности. Участники коллектива работают над новой пластинкой.

"Я очень благодарен всей моей команде – семье, врачам, участникам группы, наставникам и другим. Я буду держать всех в курсе", – резюмировал артист.

Напомним, что до того, как прийти в коллектив, Дэйв Мастейн играл в культовой группе Metallica.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно культовые глэм-рокеры KISS объявили о завершении гастрольной деятельности.

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