Звезде "Квартала" Вере Кекелие – 34 года: как артистка выглядела до популярности

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия 5 мая отмечает свой день рождения. Знаменитости исполняется 34 года.

В 2018 году Вера стала участницей юмористического проекта "Студия Квартал 95" "Женский квартал", где впервые проявила себя в роли актрисы и юмористки. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как выглядела Кекелия до популярности.

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия родилась 5 мая 1986 года в Харькове. В 2008 году девушка окончила экономический факультет в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры. Однако по специальности Вера не работала.

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Карьеры певицы началась еще в школе, однако впервые на большую сцену артистка вышла в 2010 году – тогда Кекелия стала финалисткой проекта "Суперзвезда" на канале "1+1". А в 2011 году певица присоединилась к группе "А.Р.М.I.Я.".

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Вместе с другими участницами коллектива Вера гастролировала, давала концерты и выпускала хиты. Обворожительные артистки быстро завоевали любовь слушателей.

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Однако через пять лет Вера приняла решение оставить коллектив. Впрочем, уходить со сцены артистка надолго не стала.

А.Р.М.I.Я. Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

В 2017 году Кекелия приняла участие в проекте "Голос країни-7", где дошла до суперфинала. Примечательно, что именно на шоу звезда встретила своего будущего мужа Романа Дуду.

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия и Роман Дуда Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

В 2018 году Вера открыла в себе еще один талант: девушка стала участницей юмористического проекта "Женский квартал".

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Сейчас знаменитость активно участвует в проекте, а также работает над сольной карьерой.

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия Instagram @kekeliavera

Кроме того, в начале мая Вера Кекелия и Юрий Дуда впервые стали родителями: у пары родился сын, которого назвали Ваней.

Вера Кекелия и Роман Дуда Instagram @kekeliavera

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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