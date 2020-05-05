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5 мая • обновлено в 18:05
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Звезде "Квартала" Вере Кекелие – 34 года: как артистка выглядела до популярности

4.1т
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Украинская певица и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия 5 мая отмечает свой день рождения. Знаменитости исполняется 34 года.

В 2018 году Вера стала участницей юмористического проекта "Студия Квартал 95" "Женский квартал", где впервые проявила себя в роли актрисы и юмористки. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как выглядела Кекелия до популярности.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия родилась 5 мая 1986 года в Харькове. В 2008 году девушка окончила экономический факультет в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры. Однако по специальности Вера не работала.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Карьеры певицы началась еще в школе, однако впервые на большую сцену артистка вышла в 2010 году – тогда Кекелия стала финалисткой проекта "Суперзвезда" на канале "1+1". А в 2011 году певица присоединилась к группе "А.Р.М.I.Я.".

А.Р.М.I.Я.

А.Р.М.I.Я.

Instagram @kekeliavera

Вместе с другими участницами коллектива Вера гастролировала, давала концерты и выпускала хиты. Обворожительные артистки быстро завоевали любовь слушателей.

А.Р.М.I.Я.

А.Р.М.I.Я.

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

А.Р.М.I.Я.

А.Р.М.I.Я.

Instagram @kekeliavera

Однако через пять лет Вера приняла решение оставить коллектив. Впрочем, уходить со сцены артистка надолго не стала.

А.Р.М.I.Я.

А.Р.М.I.Я.

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

В 2017 году Кекелия приняла участие в проекте "Голос країни-7", где дошла до суперфинала. Примечательно, что именно на шоу звезда встретила своего будущего мужа Романа Дуду.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия и Роман Дуда

Вера Кекелия и Роман Дуда

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

В 2018 году Вера открыла в себе еще один талант: девушка стала участницей юмористического проекта "Женский квартал".

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Сейчас знаменитость активно участвует в проекте, а также работает над сольной карьерой.

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Вера Кекелия

Вера Кекелия

Instagram @kekeliavera

Кроме того, в начале мая Вера Кекелия и Юрий Дуда впервые стали родителями: у пары родился сын, которого назвали Ваней.

Вера Кекелия и Роман Дуда

Вера Кекелия и Роман Дуда

Instagram @kekeliavera

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
а кто сказал что она зВезде ? Или это её типа рекламируют ?
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Петков Андрей
Петков Андрей
"Звезда"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Фу, мля...
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Шоу Люди

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