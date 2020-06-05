Звезде "Иронии судьбы" – 79: как изменилась секс-символ СССР Брыльска

Кристина Долматова Люди 04:00, 5.06.2020

Знаменитая советская актриса польского происхождения Барбара Брыльска в пятницу, 5 июня, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 79 лет.

В молодости Брыльска считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" В день рождения звезды OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Барбара Брыльска выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.

Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Фото: rambler.ru

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года в деревне Скотники (Польша), училась в Варшавской высшей школе театра, кино и телевидения.

Барбара Брыльска в молодости
Фото: fotostrana.ru

Популярность среди советской публики ей принесли фильмы "Фараон" (1966), "След Сокола" (1967) и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). За последний из которых она была удостоена Государственной премии СССР.

Барбара Брыльска в фильме "Фараон"
Фото: pinterest
Барбара Брыльска в фильме "След Сокола"
Фото: pinterest
Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Фото: krasnodarmedia.su

Позже актриса снималась в таких фильмах: "Даун Хаус" (2001), "Ирония судьбы-2. Продолжение" (2007), "Адмиралъ" (2008) и "Тайна принцесс" (2014) и других.

Барбара Брыльска в фильме "Даун Хаус"
Фото: kino-teatr.ru
"Ирония судьбы-2. Продолжение"
Фото: womanhit.ru

В 2017 году врачи обнаружили у Брыльской на лице опухоль, впрочем, актриса перенесла успешную операцию и быстро восстановилась. Сейчас она редко появляется на экранах, а все свободное время уделяет любимому сыну Людвигу и внукам Шимону и Якубу.

Барбара Брыльска
Фото: pronedra.ru
Барбара Брыльска
Фото: 24smi.org
Барбара Брыльска
Фото: nsn.fm
Барбара Брыльска
Фото: zen.yandex.ru

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателям увидеть самых популярных актрис СССР, которые сумели прославиться на весь мир.

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