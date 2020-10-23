Звезде "Игры престолов" Эмилии Кларк – 34: подборка лучших цитат "Матери драконов"

В пятницу, 23 октября, британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить лучшие фразы ее персонажа в телесаге о жизни, справедливости и любви. Напомним, что героиня Кларк в "Игре престолов" является дочерью Семи королевств Эйриса II Безумного, которая становится Матерью драконов. Она путешествует по странам Востока, пытаясь найти себе союзников и вернуться в Семь Королевств, чтобы отвоевать Железный Трон.

Наши отцы были злыми людьми. У всех нас. Они сделали мир хуже. Мы не поступим как они. Мы сделаем мир лучше. Вы поддержите мои притязания на трон и будете уважать целостность Семи Королевств. Больше никаких грабежей, набегов и изнасилований.

Мне кажется, что королева, которая не доверяет никому, так же глупа, как королева, которая доверяет всем.

Женщина? Это должно оскорбить меня? Я бы дала вам пощечину, если бы принимала вас за мужчину.

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" film.ru

Я отвечу на несправедливость справедливостью.

Я боролась за то, чтобы ни один ребенок в Заливе работорговцев не познал, каково это – быть купленным или проданным. Я буду продолжать бороться за это и здесь, и везде.

Я не обычная женщина. Мои мечты сбываются.

Знаете, что пугает меня? Я сказала "прощай" мужчине, который любит меня. Мужчине, который, как я думала, мне небезразличен. И я ничего не чувствую. Только желание поскорее все это забыть.

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" zastavki.com

Я займусь тем, чем и положено королеве: я буду править.

Пусть жрецы беспокоятся о добре и зле. А я предоставлю им выбор: они могут жить в моем новом мире или они могут умереть в их старом.

Злобные змеи всегда лезут наружу. Тем проще отрезать им голову.

Если я скажу им, они съедят вас. Они могут съесть вас, даже если я ничего не скажу. Дети. Некоторые говорят мне, чтобы я отреклась от них. Но хорошая мать никогда не отрекается от своих детей. Если нужно, она воспитывает их.

Люди приучаются любить свои цепи.

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" reddit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк и актера Мэтта Смита, сыгравшего молодого принца Филиппа в сериале "Корона", заподозрили в романе.