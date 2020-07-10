Звезде Comedy Women – 36: какой была Надя Сысоева до популярности

В пятницу, 10 июля свой день рождения празднует российская актриса, звезда КВН и юмористического проекта Comedy Women Надежда Сысоева.

Сысоева – главная блондинка проекта и близкая подруга известной артистки Катерины Варнавы. Девушка, благодаря незатейливому образу "глупой Наденьки" и внешним данным быстро завоевала популярность среди поклонников. OBOZREVATEL решил показать, как изменилась внешность Надежды за годы популярности и как она начинала свою творческую карьеру.

Надежда Сысоева – российская артистка комедийного жанра, киноактриса, телеведущая, певица, автор проекта "Надюля".

Надя Сысоева во времена КВН и сейчас Триникси

Сысоева родилась в Красноярске в 1984 году в семье потомственных медиков. Детство будущей звезды прошло в родном городе. С ранних лет она играла в театральных кружках, благодаря привлекательной внешности, девочке в юности всегда выпадало исполнять роли принцесс, фей и добрых волшебниц.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

Несмотря на регулярное участие в спектаклях, Надя не собиралась связывать свою биографию с актерством. В те годы она мечтала стать фотомоделью, поэтому старалась не пропускать ни одного модельного кастинга, организованного в ее городе.

Anews

В КВН Надежда попала впервые еще в студенческие годы в составе красноярской команды "Территория Игры". В 2007 году артистка перебралась в Москву.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

В 2008 году Надежда Сысоева получила предложение стать участницей комедийно-развлекательного проекта канала ТНТ Comedy Woman. КВН-щицу лично пригласила создатель шоу Наталья Еприкян.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

Новая участница появилась уже во втором выпуске проекта, и поначалу ее выходы были незначительными. Но через некоторое время Надежда Сысоева стала одной из главных героинь юмористического телешоу наряду с Екатериной Варнавой, Марией Кравченко, Татьяной Морозовой и Александром Гудковым. Ее героиня, симпатичная, но наивная блондинка Наденька, моментально пришлась по душе зрителям.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

В декабре-2014-го артистка под псевдонимом Надюля подарила своим поклонникам песню "Почувствуй", на которую вскоре записала дебютный видеоклип.

Eva.ru

Сысоева обожает активные виды отдыха, где нужно много двигаться. Она отлично катается на роликах, велосипеде, самокате и мопеде. Благодаря ежедневной зарядке и тренировкам в спортзале Надежде удается сохранять модельную фигуру. При росте 170 см ее вес не превышает 57 кг. Одно время юмористку обвиняли в излишней худобе, которую она демонстрировала на многочисленных фото в купальнике. Девушка ответила возмущенным постом, сообщив, что не страдает анорексией, а просто умеет готовиться к пляжному сезону.

Надежда Сысоева Maxim

У Сысоевой очень активная личная жизнь. В 2011 году у Надежды Сысоевой начался роман с резидентом Comedy Club Павлом Волей, который довольно быстро закончился. В августе 2012 года у артистки появился парень: она начала встречаться с Романом Паном – участником музыкальной группы "Банд’Эрос". Молодые люди познакомились в компании общих друзей, после чего стали проводить вместе много времени. Их пара считалась одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Спустя несколько лет влюбленных ждал болезненный разрыв, причина которого неизвестна. Как однажды в интервью призналась актриса, их отношения "сглазили".

Надежда Сысоева и Павел Воля 24СМИ

В 2016 году Надежда подарила своим поклонникам повод порадоваться за нее: она начала встречаться с генеральным директором компании "Главкино" Ильей Бачуриным. Вместе они проводили свободное время, в выходные отправляясь на пикники в компании детей Ильи от первого брака – дочерей Ярославы и Василисы.

Надежда неоднократно высказывалась о предполагаемом походе в ЗАГС и даже публиковала в социальных сетях свои фото в свадебном платье. Поэтому сообщение о расставании Надежды и Ильи осенью 2018 года удивило поклонников теледивы, тем более что еще недавно девушка называла своего избранника идеальным.

Надежда Сысоева shining-stars.ru

Сейчас же участница шоу "Comedy Woman" призналась что состоит в отношениях, но скрывает своего бойфренда от глаз общественности. Знаменитость не только наладила личную жизнь, но и активно занялась актерским мастерством.

Надежда Сысоева versiya.info

"Хочу сняться в кино. С удовольствием сыграла бы злодейку и стерву, хоть это и не совсем гармонично для меня. Мечтаю о роли, которая раскрыла бы мою глубину. У меня сейчас очень приятная волна: во время карантина мне пришло много предложений, проб. Для одного сериала я уже прошла пробы", – поделилась актриса с поклонниками.

Instagram Надежды Сысоевой

Также Сысоева присоединилась к числу блогеров, которые радуют пользователей Instagram юмористическими вайнами. В продолжение музыкальной карьеры артистка снялась в клипе "Найти тебя", где также появились Анна Седокова и Ида Галич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева снялась в пикантной фотосессии и напугала своих поклонников худобой.