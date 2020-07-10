В пятницу, 10 июля свой день рождения празднует российская актриса, звезда КВН и юмористического проекта Comedy Women Надежда Сысоева.

Сысоева – главная блондинка проекта и близкая подруга известной артистки Катерины Варнавы. Девушка, благодаря незатейливому образу "глупой Наденьки" и внешним данным быстро завоевала популярность среди поклонников. OBOZREVATEL решил показать, как изменилась внешность Надежды за годы популярности и как она начинала свою творческую карьеру.

Надежда Сысоева – российская артистка комедийного жанра, киноактриса, телеведущая, певица, автор проекта "Надюля".

Надя Сысоева во времена КВН и сейчас Триникси

Сысоева родилась в Красноярске в 1984 году в семье потомственных медиков. Детство будущей звезды прошло в родном городе. С ранних лет она играла в театральных кружках, благодаря привлекательной внешности, девочке в юности всегда выпадало исполнять роли принцесс, фей и добрых волшебниц.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

Несмотря на регулярное участие в спектаклях, Надя не собиралась связывать свою биографию с актерством. В те годы она мечтала стать фотомоделью, поэтому старалась не пропускать ни одного модельного кастинга, организованного в ее городе.

Звезде Comedy Women – 36: какой была Надя Сысоева до популярности Anews

В КВН Надежда попала впервые еще в студенческие годы в составе красноярской команды "Территория Игры". В 2007 году артистка перебралась в Москву.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

В 2008 году Надежда Сысоева получила предложение стать участницей комедийно-развлекательного проекта канала ТНТ Comedy Woman. КВН-щицу лично пригласила создатель шоу Наталья Еприкян.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

Новая участница появилась уже во втором выпуске проекта, и поначалу ее выходы были незначительными. Но через некоторое время Надежда Сысоева стала одной из главных героинь юмористического телешоу наряду с Екатериной Варнавой, Марией Кравченко, Татьяной Морозовой и Александром Гудковым. Ее героиня, симпатичная, но наивная блондинка Наденька, моментально пришлась по душе зрителям.

Сысоева в начале карьеры 24СМИ

В декабре-2014-го артистка под псевдонимом Надюля подарила своим поклонникам песню "Почувствуй", на которую вскоре записала дебютный видеоклип.

Звезде Comedy Women – 36: какой была Надя Сысоева до популярности Eva.ru

Сысоева обожает активные виды отдыха, где нужно много двигаться. Она отлично катается на роликах, велосипеде, самокате и мопеде. Благодаря ежедневной зарядке и тренировкам в спортзале Надежде удается сохранять модельную фигуру. При росте 170 см ее вес не превышает 57 кг. Одно время юмористку обвиняли в излишней худобе, которую она демонстрировала на многочисленных фото в купальнике. Девушка ответила возмущенным постом, сообщив, что не страдает анорексией, а просто умеет готовиться к пляжному сезону.

Надежда Сысоева Maxim

У Сысоевой очень активная личная жизнь. В 2011 году у Надежды Сысоевой начался роман с резидентом Comedy Club Павлом Волей, который довольно быстро закончился. В августе 2012 года у артистки появился парень: она начала встречаться с Романом Паном – участником музыкальной группы "Банд’Эрос". Молодые люди познакомились в компании общих друзей, после чего стали проводить вместе много времени. Их пара считалась одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Спустя несколько лет влюбленных ждал болезненный разрыв, причина которого неизвестна. Как однажды в интервью призналась актриса, их отношения "сглазили".

Надежда Сысоева и Павел Воля 24СМИ

В 2016 году Надежда подарила своим поклонникам повод порадоваться за нее: она начала встречаться с генеральным директором компании "Главкино" Ильей Бачуриным. Вместе они проводили свободное время, в выходные отправляясь на пикники в компании детей Ильи от первого брака – дочерей Ярославы и Василисы.

Надежда неоднократно высказывалась о предполагаемом походе в ЗАГС и даже публиковала в социальных сетях свои фото в свадебном платье. Поэтому сообщение о расставании Надежды и Ильи осенью 2018 года удивило поклонников теледивы, тем более что еще недавно девушка называла своего избранника идеальным.

Надежда Сысоева shining-stars.ru

Сейчас же участница шоу "Comedy Woman" призналась что состоит в отношениях, но скрывает своего бойфренда от глаз общественности. Знаменитость не только наладила личную жизнь, но и активно занялась актерским мастерством.

Надежда Сысоева versiya.info

"Хочу сняться в кино. С удовольствием сыграла бы злодейку и стерву, хоть это и не совсем гармонично для меня. Мечтаю о роли, которая раскрыла бы мою глубину. У меня сейчас очень приятная волна: во время карантина мне пришло много предложений, проб. Для одного сериала я уже прошла пробы", – поделилась актриса с поклонниками.

Звезде Comedy Women – 36: какой была Надя Сысоева до популярности Instagram Надежды Сысоевой

Также Сысоева присоединилась к числу блогеров, которые радуют пользователей Instagram юмористическими вайнами. В продолжение музыкальной карьеры артистка снялась в клипе "Найти тебя", где также появились Анна Седокова и Ида Галич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева снялась в пикантной фотосессии и напугала своих поклонников худобой.