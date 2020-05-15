Звезде "Бриллиантовой руки" – 80: как изменилась секс-символ СССР Светличная
Популярная советская и российская актриса Светлана Светличная в пятницу, 15 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 80 лет.
В молодости Светличная считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Бриллиантовая рука". В день рождения звезды OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Светлана Светличная выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (сегодня он носит название Гюмри. – Ред.) в Армении, училась во ВГИКе.
Славу ей принесли фильмы "Им покоряется небо" (1961), "Бриллиантовая рука" (1968), "Неподсуден" (1969) и "Семнадцать мгновений весны" (1973). После этого актриса напоминала о себе небольшими ролями в кино.
Также Светличная снималась и в видеоклипах: в 2010-м в ролике "Танец перехода" режиссера Сергея Воеводина, а в 2011-м – в клипе на композицию "Молчать" группы "Пилар".
Сейчас актриса много времени уделяет семье, физкультуре и уходовым процедурам. А также до сих пор блистает на экране: в 2019 году вышел сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", где она сыграла эпизодическую роль.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже.