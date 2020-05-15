Звезде "Бриллиантовой руки" – 80: как изменилась секс-символ СССР Светличная

Популярная советская и российская актриса Светлана Светличная в пятницу, 15 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 80 лет.

В молодости Светличная считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Бриллиантовая рука". В день рождения звезды OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Светлана Светличная выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: stuki-druki.com

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (сегодня он носит название Гюмри. – Ред.) в Армении, училась во ВГИКе.

Светлана Светличная Фото: stuki-druki.com

Славу ей принесли фильмы "Им покоряется небо" (1961), "Бриллиантовая рука" (1968), "Неподсуден" (1969) и "Семнадцать мгновений весны" (1973). После этого актриса напоминала о себе небольшими ролями в кино.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Фото: stuki-druki.com

Кадр из фильма "Папиросница" Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" Фото: kino-teatr.ru

Также Светличная снималась и в видеоклипах: в 2010-м в ролике "Танец перехода" режиссера Сергея Воеводина, а в 2011-м – в клипе на композицию "Молчать" группы "Пилар".

Светлана Светличная Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Кадр из фильма "Богиня: как я полюбила" Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Сейчас актриса много времени уделяет семье, физкультуре и уходовым процедурам. А также до сих пор блистает на экране: в 2019 году вышел сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", где она сыграла эпизодическую роль.

Светлана Светличная Фото: stuki-druki.com

Светлана Светличная Фото: nm45.ru

Светлана Светличная Фото: topnews.ru

Светлана Светличная Фото: rambler.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже.

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