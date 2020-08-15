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Звезде 90-х Алисе Мон – 56: как изменилась исполнительница хита "Подорожник-трава"

Диана Прохоренко
Диана Прохоренко
Люди
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15 августа Алисе Мон исполнилось 56 лет

15 августа Алисе Мон исполнилось 56 лет. angarsk.bezformata.com

15 августа певице Алисе Мон исполняется 56 лет. Когда-то ее песни звучали со всех телеэкранов страны. Первую славу она обрела после исполнения в 80-х хита "Подорожник-трава", второй виток популярности случился спустя десять лет, когда она выпустила песню "Алмаз".

Именно последняя композиция принесла Алисе известность и признание публики, но тирания мужа, который был к тому же продюсером певицы, привела к тому, что женщина бросила все и сбежала в родной город Ангарск. Как сейчас живет Алиса Мон и чем она занимается – OBOZREVATEL решил узнать.

Алиса Мон во время исполнения песни "Подорожник-трава"

Алиса Мон во время исполнения песни "Подорожник-трава" скриншот YouTube

Алиса Мон – не настоящее имя певицы. На самом деле ее – девушку из города Слюдянка Иркутской области – звали Светланой Владимировной Безух. С 1986 по 1989 год Алиса-Светлана пела в музыкальном коллективе "Лабиринт" под руководством Сергея Муравьева. Он же – автор песни "Подорожник-трава". "Лабиринт" был создан при Новосибирской государственной филармонии. А Алиса Мон уже тогда занималась и сольной карьерой. В 1986 году был издан альбом "Возьми мое сердце". В него входила и песня "Подорожник-трава".

Алиса Мон во время выступления

Алиса Мон во время выступления Instagram @alisamon_vsartist

На заре музыкальной карьеры певица вышла замуж за гитариста группы "Лабиринт" Василия Маринина, но вскоре брак распался. Вторым мужем Алисы стал руководитель коллектива Сергей Муравьев. Разница в возрасте между супругами составляла 20 лет. Первое время отношения складывались романтическим образом, пара мечтала о детях и долгой совместной жизни. В 1989 году у них родился сын, которого назвали в честь отца. К сожалению,Сергей вел себя деспотично по отношению к жене.

"Он закрывал окна, двери, даже форточки. Потом начинал избивать меня, забывая, что на вечер у нас назначен концерт. В итоге, сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства. В итоге, мне пришлось уехать в родной городок, чтобы хоть как-то сбежать от него", – рассказала Алиса.

Последней каплей, которая повлияла на решение Алисы о разводе, стал ультиматум, поставленный мужем: или они будут жить полной семьей, или певица никогда больше не увидит сына Сергея.

Алиса Мон празднует день рождения

Алиса Мон празднует день рождения Instagram @alisamon_vsartist

Долгие годы артистка не афишировала причин расставания с мужем-продюсером. По словам Светланы, делала она это из-за сына, который тяжело переживал конфликтную ситуацию, возникшую в семье.

После развода Алиса уже не выходила замуж: ни один из будущих претендентов на руку и сердце не вызывал доверие. Только однажды в жизни артистки вновь вспыхнул большой роман. Избранником певицы стал молодой человек по имени Михаил, который оказался моложе ее на 14 лет. Отношения прекратились по инициативе Алисы: она отпустила любимого для того, чтобы тот создал полноценную семью.

Сын Сергей пошел по стопам родителей и стал музыкантом. Он работает диджеем, пишет стихи и музыку, выступает в клубах. Сергей женат на девушке по имени Дарья.

Сын Алисы Мон Сергей

Сын Алисы Мон Сергей grushevsky.livejournal.com

В 2015 году певица пережила личную трагедию, потеряла сразу двух близких людей – бабушку и отца. На некоторое время артистка прекратила выступления, но вскоре вернулась на сцену обновленной.

С годами Алиса Мон открыла в себе новый талант шить одежду. Делает это Алиса для себя, родных и друзей, на заказ. Но настоящее увлечение артистки – создание авторских подушек, а также штор и других предметов домашнего текстиля.

Алиса Мон редко появляется на ТВ, предпочитая давать концерты в скромных барах и ресторанах. Воспитав сына, певица наслаждается свободной жизнью, лишенной забот. Сейчас она может заниматься музыкой и не думать о былых семейных и профессиональных обязанностях, которыми была скована долгие годы. Записав несколько хитов, певица продолжает оставаться узнаваемой личностью, которой есть, чем гордиться.

Алисе Мон исполнилось 56 лет

Алисе Мон исполнилось 56 лет Instagram @alisamon_vsartist

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 22 июля родился комедийный актер, телеведущий и участник команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко. Узнайте, как звезда выглядел в молодости и как изменился с годами.

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