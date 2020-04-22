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22 апреля • обновлено в 13:06
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Звезда "Зулейха открывает глаза" высказалась о скандале вокруг сериала

1.9т
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Российская актриса и звезда популярного сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова высказалась о скандале вокруг картины.

В комментарии "Комсомольской правде", артиска призналась, что на нее обрушилась негативная реакция после выхода первых серий сериала.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

kino-teatr.ru

"Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории". Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание – это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому. У меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой что ли… И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода", – говорит актриса.

"Получаю проклятия": звезда "Зулейха открывает глаза" высказалась о скандале вокруг сериала

kino-teatr.ru

"Я не считаю, что эта травля направлена персонально против меня. Скорее, она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться и открывать правду о себе. Есть какая-то закономерность и в допущении агрессивного, хамского тона этих нападок за "осквернение истории". Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – с варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства, нет: выплюнул и пошел дальше. Им невдомек, что не надо тратить время на то, чтобы ранить другого", – добавила артистка.

"Получаю проклятия": звезда "Зулейха открывает глаза" высказалась о скандале вокруг сериала

sb.by

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России разгорелся скандал из-за выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской женщины, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной.

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Автор
Анна Михно
Персона
Чулпан Хаматова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ТАМ ОТОБРАЗИЛИ ОЧЕНЬ РЕАЛЬНО 2 ЖЕНЩИНЫ --ТАТАРКУ И РЕВОЛЮЦИОННУЮ МАТРЕШКУ , !!!!!!!!!!! СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!
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