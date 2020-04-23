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23 апреля • обновлено в 12:02
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Звезда "Зулейха открывает глаза" резко ответила на травлю из-за своей роли

1.1т
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Российская актриса и звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова резко отреагировала на критику в сети из-за роли в картине.

Так, во время прямого эфира в Instagram на странице благотворительного фонда "Подари жизнь" артистка призналась, что каждый день получает проклятия в свой адрес.

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

КП

"Давайте сделаем онлайн-конференцию, я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь", заявила Чулпан.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

kinoreporter.ru

По словам актрисы, ее удивляет реакция зрителей на сериал:

"Я ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что это не похоже на раскулачивание и лагеря. Может быть, реакция зрителя связана с тем, что сейчас люди находятся в стрессе и страхе? И что у них масса свободного времени и надо выплеснуть эмоции? Но в любом случае, хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое".

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

film.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России разгорелся скандал из-за выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской женщины, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Чулпан Хаматова
Место
Россия
Тег
Новости России
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