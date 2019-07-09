Звезда "Женского Квартала" закрутила роман с коллегой: о ком речь

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "95 Квартал" Improv Live Show Константином Трембовецким.

Об этом стало известно благодаря одному из ее постов в Facebook, в котором она поздравляла возлюбленного с днем рождения.

"Женский Квартал" facebook/Nikitina-Ekaterina

"У моего любимого, умного, самого красивого человечка, день рождения. Ты – невероятный, особенный, действительно не такой как все! Ты – счастье мое. Хочу, чтобы улыбка с твоего лица никогда не исчезала! Желаю быть самым счастливым человеком в мире! И в этом я тебе помогу. Ты – самый лучший мужчина в мире! Мой идеальный, моя вторая половинка", – трогательно призналась она.

Никитина и Трембовецкий facebook/Nikitina-Ekaterina/

По данным ТСН, парочка познакомилась в Турции, когда проходил последний день фестиваля "Весело" в 2018 году. После этого они продолжили общение, вернувшись домой.

"Он мне сразу понравился, но тогда я не решилась к нему подойти. И вот спустя год мы познакомились", – призналась Никитина.

Разница в возрасте у них составляет четыре года. 23-летняя Никитина является самой юной участницей юмористического женского коллектива.

Никитина и Трембовецкий встречаются facebook/Nikitina-Ekaterina/

Роман Никитиной и Трембовецкого facebook/Nikitina-Ekaterina/

Никитина и Трембовецкий вместе facebook/Nikitina-Ekaterina/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сразу несколько участниц "Квартала", среди которых была и Никитина, позировали в открытых бикини на пляже. Горячий кадр взбудоражил поклонников.

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