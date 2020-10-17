Звезда "Женского квартала" Сопонару переболела COVID-19 и назвала свои симптомы

Актриса "Женского квартала" и звезда "Лиги смеха" Ирина Сопонару призналась, что переболела коронавирусом.

Подробностями о COVID-19 33-летняя артистка поделилась "Зірковому шляху" и рассказала, что переносила болезнь крайне тяжело.

Сопонару заявила, что коронавирус протекал как обычная простуда, однако позже ей стало значительно хуже. Звезда не чувствовала ни вкусов, ни запахов. Кроме этого, у нее была сильная боль в мышцах и теле.

"Все так невинно начиналось, а потом... Очень сильно болело тело. За стены держалась, чтобы приподняться. Каждая клетка болела", – рассказывала Сопонару.

Звезда рассказала, как протекал COVID-19. Instagram Ирины Сопонару

Актриса не уточнила, когда именно заразилась коронавирусом.

Кроме того, звезда призналась, что поборола коронавирус довольно быстро – за неделю ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник, переболевший COVID-19, выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко.